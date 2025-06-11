Hakkâri Valisi Ali Çelik Oledir Yaylası'nda devam eden yol çalışmalarını inceledi

Hakkâri Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve toplam 4 bin 600 metre uzunluğundaki yayla yolunu ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çelik, yayla yolu projesinin tamamlanmasıyla birlikte hem bölgeye ulaşımın kolaylaşacağı hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli hale geleceğini vurguladı. Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, üretim ve yaşam alanlarını desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu önemli projede emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.