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Hakkari'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Hakkari'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

08:529/05/2025, Cuma
AA
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AFAD ekibi, iz takip köpekleriyle yaşlı adamı arama çalışmalarına katıldı.
AFAD ekibi, iz takip köpekleriyle yaşlı adamı arama çalışmalarına katıldı.

Hakkari'de kaybolan 74 yaşındaki Mehmet Kurt için arama çalışması başlatıldı.Gece görüşlü dronla Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı.

Sümbül Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kurt, dağda pancar toplamak için sabah saatlerinde Depin mevkisine gitti.

Bir süre Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Gece görüşlü dronla Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı.


Ekipler, dağda kaybolduğu değerlendirilen Kurt'un bulunması için iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.



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