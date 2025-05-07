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Kayıp hayvanları jandarma buldu

Kayıp hayvanları jandarma buldu

11:207/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
IHA
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Kayıp hayvanları Jandarma buldu.
Kayıp hayvanları Jandarma buldu.

Bilecik'te hayvancılıkla uğraşan bir kişinin kayıp 3 adet küçükbaş hayvanını jandarmanın titiz çalışması sonucu bulundu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyünde hayvancılık yapan Erol Sarıkaya hayvanları otlatmaktan geldikten sonra 3 adet küçükbaş hayvanının eksik olduğunu anlatı. Hayvanların çalınma ihtimaline karşı hemen jandarmayı aradı. Köy gelen ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası 2 tanesini Akçakavak köyünde hayvancılık yapan Mehmet Öz isimli şahsa ait sürüye karıştıkları tespit ettiler. Şahıstan alınan küçükbaş hayvanlar Erol Sarıkaya teslim edilirken, 1 adet küçükbaş hayvana yönelik aramalar devam ediyor.

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