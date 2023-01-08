Hakkarili kadınların ilmekleri ABD’ye uzandı

​​Hakkari Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kadınlar, ürettikleri Hereke halılarını ve bölgeye özgü diğer dokumaları ABD’ye ihraç ediyor.

Hakkari Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kadınlar, ürettikleri Hereke halılarını ve bölgeye özgü diğer dokumaları ABD’ye ihraç ediyor. 60 kişilik bir ekip tarafından yürütülen faaliyetlerle kadınlar hem ev ekonomilerine hem de bölgeye katkı sağlıyor. Açılan giyim kursunda çalışan kadınların diktiği elbiseler, İran ve Irak başta olmak üzere sınır komşularından büyük talep görüyor. Kurslarda üretilen atkı, bere, kazak ve diğer kışlık kıyafetler ise kırsal bölgelerdeki çocuklara gönderiliyor.

SOSYAL HAYATA DAHİL OLUYORLAR

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, “Hakkari’de eğitim ve üretim artıyor. Atölyelerimizde genç kızlarımız, annelerimiz çalışıyor. Bu para ile çeyizini dizen kızlarımız olduğu gibi, çocuğunu okutan anneler de oldu” dedi. Tekstil üretimi dersi veren Hayat Erip ise uygulamanın özellikle kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Hakkari’de böyle bir işin olması özellikle anneler, genç kızlar için çok önemli. Ürünlerimizin satışı çok iyi, bazen ürün yetiştiremiyoruz. Bölge halkı uygulamadan çok memnun” ifadelerini kullandı. Kursta öğrenci olan Kısmet Öztunç da “Yaptığımız ürünlere yurt içi ve yurt dışından siparişler geliyor.

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Güzel bir ortamımız var. Çevremiz bizi takdirle karşılıyor. Artık hanımlar vaktini evde geçirmek yerine sosyal hayata dahil oluyorlar” diye konuştu.