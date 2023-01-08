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HAKKÂRİ

Hakkarili kadınların ilmekleri ABD’ye uzandı

Hakkari Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kadınlar, ürettikleri Hereke halılarını ve bölgeye özgü diğer dokumaları ABD’ye ihraç ediyor. 60 kişilik bir ekip tarafından yürütülen faaliyetlerle kadınlar hem ev ekonomilerine hem de bölgeye katkı sağlıyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Hakkarili kadınların ilmekleri ABD’ye uzandı
​​Hakkari Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kadınlar, ürettikleri Hereke halılarını ve bölgeye özgü diğer dokumaları ABD’ye ihraç ediyor.

Hakkari Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kadınlar, ürettikleri Hereke halılarını ve bölgeye özgü diğer dokumaları ABD’ye ihraç ediyor. 60 kişilik bir ekip tarafından yürütülen faaliyetlerle kadınlar hem ev ekonomilerine hem de bölgeye katkı sağlıyor. Açılan giyim kursunda çalışan kadınların diktiği elbiseler, İran ve Irak başta olmak üzere sınır komşularından büyük talep görüyor. Kurslarda üretilen atkı, bere, kazak ve diğer kışlık kıyafetler ise kırsal bölgelerdeki çocuklara gönderiliyor.

SOSYAL HAYATA DAHİL OLUYORLAR

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, “Hakkari’de eğitim ve üretim artıyor. Atölyelerimizde genç kızlarımız, annelerimiz çalışıyor. Bu para ile çeyizini dizen kızlarımız olduğu gibi, çocuğunu okutan anneler de oldu” dedi. Tekstil üretimi dersi veren Hayat Erip ise uygulamanın özellikle kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Hakkari’de böyle bir işin olması özellikle anneler, genç kızlar için çok önemli. Ürünlerimizin satışı çok iyi, bazen ürün yetiştiremiyoruz. Bölge halkı uygulamadan çok memnun” ifadelerini kullandı. Kursta öğrenci olan Kısmet Öztunç da “Yaptığımız ürünlere yurt içi ve yurt dışından siparişler geliyor.

Güzel bir ortamımız var. Çevremiz bizi takdirle karşılıyor. Artık hanımlar vaktini evde geçirmek yerine sosyal hayata dahil oluyorlar” diye konuştu.

Türkiye'den çıkıyor: Dünyanın her yerine gidiyor
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Bankacılığı bırakarak 2022 yılında bakır tel işleme sanatına yönelen Sema Kansu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcısı olarak bakır tel işleme sanatçısı unvanını aldı.
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Geçtiğimiz yıllarda Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Korkmaz ile 17. yüzyılda kullanılan Türk tipi savaş zırhlarının yapımı için kolları sıvayan Kansu, yapımı 3 ay süren 15 kilo ağırlığındaki savaş zırhlarına yeniden hayat verdi.
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Bu zırhları modernize etmeyi amaçlayan bakır tel işleme ustası, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle birlikte has bakırdan kostümler, takılar ve ev aksesuarları da üretiyor. Kansu’nun tasarımları, Türkiye ve dünyanın pek çok noktasında sergileniyor.
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Pandemi döneminde başladılarSavaş zırhlarının atalardan gelen korunma yöntemleri olduğunu vurgulayan Kansu, “Biz de müzelerde yer alan bu kostümleri hayata uygulamış oluyoruz. Savaş zırhları, çok eski dönemlere dayanıyor. Türk tip örme zırhları; gövdeyi, dizleri, kolları, dirsekleri, omuzu, boynu korumak amacıyla 17. yüzyılda kullanılmaya başladı. O dönemlerde bu zırhların içine keten gömlekler dualar eşliğinde giyilirmiş.
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Pandemi döneminde müdürümüz Fuat Korkmaz’ın ile çalışmalara başladık. İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz Mücahit Yentür ve Karşıyaka Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Kadıoğlu’nun desteği ve katkıları ile projelere devam ediyoruz” dedi.
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“Dizi ve filmlerde yer alırsa ses getirir”Türk tipi savaş zırhlarının dizilerde yer alması için henüz girişiminin olmadığını ifade eden Kansu, “Ürünlerimiz eğer dizi ve filmlerde yer alırsa güzel ses getireceğimize inanıyorum. Dönem dizileri ve filmlerde yer alan kostümlerde elbette bazı yanlışlıklar var. Savaş kıyafetleri normalde çok parlak ve gösterişli değildir. Askerler savaşta sade giyer” diye konuştu.
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Savaş zırhı motiflerinden kadın kostümüSavaşlarda kullanılan zırh motiflerinin her alanda kullanılabileceği düşüncesinden hareketle kostüm, takı ve ev aksesuarları üretmeye de başladıklarını belirten Kansu, şöyle devam etti: “Zırh yapımını başardıktan sonra aynı teknikle bunu başka alanlarda da kullandık. Biz savaş zırhı motiflerinden kadın kostümleri, ayakkabı ve çantalar, ev dekorasyonları yapıyoruz. Has bakırdan çalışarak eskiyen eşyaları bu şekilde geri dönüştürmüş de oluyoruz. Burada tekniği çok iyi bilmek, sabırlı olmak ve hayal kurabilmek önemli.”
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“Hissettiğimiz ağırlık 100 kiloyu buluyor”Savaş zırhlarını giyerek Kansu’nun sergilerinde yer alan Beden Eğitimi Öğretmeni Ersan Şen de “Üzerimizde 15 kiloluk kostüm var. Ancak biz bazen saatlerce bu kostümleri taşıyoruz.
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Bu 15 kiloyu, gösteri sonunda taşıyamayacak hale gelebiliyoruz. Çünkü hissettiğimiz ağırlık neredeyse 100 kiloyu buluyor. Yine de tarihimizi canlandırmak çok güzel bir duygu. Kostümü giydiğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. O dönemleri hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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“Gurur duyuyorum”Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Serdar Aydoğan, “3 yıldır bu kursa geliyorum. Emekli olduğumdan bu yana çeşitli kurslara gitmeye özen gösteriyorum. Burada savaş zırhları üzerine çalışmalar yapıyoruz.
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“Gurur duyuyorum”Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Serdar Aydoğan, “3 yıldır bu kursa geliyorum. Emekli olduğumdan bu yana çeşitli kurslara gitmeye özen gösteriyorum. Burada savaş zırhları üzerine çalışmalar yapıyoruz.
Türkiye'den çıkıyor: Dünyanın her yerine gidiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı tek kadın bakır tel işleme sanatçısı unvanına sahip Sema Kansu, yapımı 3 ay süren 15 kilo ağırlığındaki Türk tipi savaş zırhları üretiyor. Bu zırhlarda yer alan motifleri modernize ederek bakırdan kostümler, takılar ve ev aksesuarları da üreten Kansu, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerine zanaatini öğretiyor. Türkiye'de üretilen aksesuarlar dünyanın her yerinde sergileniyor.
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