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Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'dan Kılıçdaroğlu'na rest çeken Akşener'e tepki: CHP’yi suçlayarak işin işinden çıkmaya çalıştı

Partisinin kurultayında "15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" diyerek Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Akşener'e CHP medyasından tepki geldi. CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, İYİ Parti'nin oyunun yüzde 9.69’a düştüğüne dikkat çekerek, "Akşener partisinin kongresinde bunu analiz edeceğine… İyi partiyi neden merkez sağ parti yapamadığının hesabını vereceğine… İyi partinin neden MHP’nin kötü kopyası olduğunu tartışacağına… CHP’yi suçlayarak işin işinden çıkmaya çalıştı." dedi.

14:14 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Akşener'e tepki gösterdi.

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Akşener'e tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kurultayında CHP'ye, Millet İttifakı'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

Akşener Kılıçdaroğlu'na ve partisine tepki gösterdi

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener şunları söyledi:

"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"

Halk TV yazarı Tezkan: CHP’yi suçlayarak işin işinden çıkmaya çalıştı

Akşener'in bu sözlerine CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan'dan tepki geldi.

İYİ Parti'nin oyunun yüzde 9.69’a düştüğüne dikkat çeken Tezkan şu ifadeleri kullandı:

"Akşener partisinin kongresinde bunu analiz edeceğine… İyi partiyi neden merkez sağ parti yapamadığının hesabını vereceğine… İyi partinin neden MHP’nin kötü kopyası olduğunu tartışacağına… CHP’yi suçlayarak işin işinden çıkmaya çalıştı."

Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.



#Mehmet Tezkan
#Meral Akşener
#CHP
#İYİ Parti
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