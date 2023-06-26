Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'dan Kılıçdaroğlu'na rest çeken Akşener'e tepki: CHP’yi suçlayarak işin işinden çıkmaya çalıştı

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Akşener'e tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kurultayında CHP'ye, Millet İttifakı'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.
Akşener Kılıçdaroğlu'na ve partisine tepki gösterdi
CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener şunları söyledi:
Halk TV yazarı Tezkan: CHP’yi suçlayarak işin işinden çıkmaya çalıştı
Akşener'in bu sözlerine CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan'dan tepki geldi.
İYİ Parti'nin oyunun yüzde 9.69’a düştüğüne dikkat çeken Tezkan şu ifadeleri kullandı: