Hastanede tavan çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlı faaliyet gösteren İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Kaza sonrası bulundukları bölümden nakledilen prematüre bebeklerden biri hayatını kaybetti.

SICAK SU TESİSATINDA KAÇAK

Olay, önceki gece saat 02.00 sularında hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunduğu koridorda meydana geldi. Tavandan geçen sıcak su ünitesinde boru patlaması sonucu bir anda etrafa sular saçıldı. Sıcaklığı 70 derece olan suların fıskiye gibi akmasıyla, tavandaki alçıpanlar döküldü. Yoğun bakım ünitesinin soğuk, suların ise yoğun sıcaklığı nedeniyle koridorda ciddi bir buharlaşma yaşandığı öğrenildi. Yönetmeliğe göre, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin tavanlarından su tesisatının geçmesine izin verilmiyor.

BEBEKLERE KOŞTULAR

Olay sırasında yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire ve doktorlar bebekleri kurtarmak için adeta seferber oldu. O sırada ünitede 8 bebek tedavi görürken, sağlık çalışanları prematüre olan 3 bebeğin durumuyla da yakından ilgilendi. Edinilen bilgiye göre, hekim, hemşire ve teknik personeller bebekleri yoğun bakımdan çıkararak başka bloğa taşıdı. Bu sırada bölgeye gelen itfaiye personelleri de sağlık çalışanlarına yardım etti. Mekanik ventilatöre bağlı nefes alabilen üç prematüre bebekten birinin taşınma işlemi bittikten bir süre sonra yaşamını yitirdiği belirlendi. Taşınma sırasında bebeklere manuel olarak nefes desteği verildiği, 8 bebeğin de sağ olarak farklı bir bloğa nakledildiği öğrenildi. Taşınma işleminden kısa bir süre sonra, sağlık durumu kritik olan prematüre bebeklerden biri, yaşamını yitirdi. Bebeğin ölüm sebebi, kalp durması olarak kayıtlara geçti. Bakırköy Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜÇÜ RİSKLİ BEBEKTİ

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse, sıcak suyun etkisiyle buhar oluşunca yeni doğan ekibinin 8 bebeği çocuk yoğun bakım ünitesine transfer etmeye başladığını anlattı. Başhekim Köse, “Bunların 3'ü riskli bebekti. Gün içerisinde bazı tedaviler alan, ara ara iniş çıkışları olan, kaybedilme tehlikesi yüksek bebekler... O yüzden zaten bu çocukların aileleri sürekli bilgilendiriliyor. Bebeklerden bir tanesinin bu transferden yarım saat kadar sonra olaydan bağımsız bir şekilde –çünkü bu herhangi bir çocuğumuza ya da kuvözüne işte su gelmesi ya da herhangi bir buhardan etkilenme gibi bir durum söz konusu değil– durumunda biraz daha kritikleşme olunca arkadaşlar hem aileye bilgi veriyorlar hem de gerekli müdahaleleri yapıyorlar ama maalesef kaybediliyor” diye konuştu.







