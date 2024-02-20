Hatay’da hesaplar karıştı

Özel, Hatay’a ilişkin yaptırdıkları anketleri "Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor" diye açıkladı. Bu ifadeler Savaş'ın şansının düştüğü şeklinde yankılandı.
Ardından dün sabah saatlerinde Genel Merkez'de Savaş-Özel görüşmesi oldu. Görüşmede Savaş’a kendi isteği ile adaylıktan çekilmesinin doğru olacağı iletildi. Bu teklifi ise Savaş’ın kabul etmediği, Hatay’ı kazanacağını ilettiği öğrenildi.
BAĞIMSIZ ADAYLIK
CHP Genel Merkez'de toplantılar devam ederken, Hatay İl Başkanlığı önünde hareketli anlar yaşandı. Savaş’ın destekçileri lehine sloganlar atarken, Savaş, "Salı günü (bugün) çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" diye seslendi.