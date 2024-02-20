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Hatay’da hesaplar karıştı

Adaylığı belirsizliğini koruyan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumuna ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:18 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Lütfü Savaş.
Lütfü Savaş.

Özel, Hatay’a ilişkin yaptırdıkları anketleri "Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor" diye açıkladı. Bu ifadeler Savaş'ın şansının düştüğü şeklinde yankılandı.

Ardından dün sabah saatlerinde Genel Merkez'de Savaş-Özel görüşmesi oldu. Görüşmede Savaş’a kendi isteği ile adaylıktan çekilmesinin doğru olacağı iletildi. Bu teklifi ise Savaş’ın kabul etmediği, Hatay’ı kazanacağını ilettiği öğrenildi.

BAĞIMSIZ ADAYLIK

CHP Genel Merkez'de toplantılar devam ederken, Hatay İl Başkanlığı önünde hareketli anlar yaşandı. Savaş’ın destekçileri lehine sloganlar atarken, Savaş, "Salı günü (bugün) çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" diye seslendi.





#Yerel seçim
#Hatay
#Özgür Özel
#Lütfü Savaş
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