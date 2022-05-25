Hazırlıklar tamam işte 4 hedef

Suriye’deki terör unsurlarını temizlemesi için yeni harekatın tüm hazırlıkları tamamlandı. Milli Güvenlik Kurulu’nda çıkacak karar sonrası Suriye’de beşinci temizlik operasyonu başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun muhtemel hedefleri arasında Tel Rıfat, Ayn-El Arap (Kobani), Ayn İsa ve Münbiç var. 4 bölgenin de temizlenmesiyle Rasulayn’dan Afrin’e kadar tüm bölge terörden arındırılmış olacak. Harekatta en kritik önemli Tel Rıfat taşıyor. Terör örgütü PKK, Tel Rıfat’ı adeta üs olarak kullanıyor. Türkiye’nin terörden temizlediği Kasaba, Afrin, Azez, Cerablus bölgelerin yapılan saldırılar buradan planlanıyor. Yine bomba yüklü araç ve EYP’ler de buradan temin ediliyor.

RUSYA ÇEKİLDİ İRAN YERLEŞTİ

16 Şubat 2016’da PKK tarafından işgal edilen bölge daha önce de gündeme gelmiş, ancak terör örgütü Rusya ve rejimi bölgeye davet etmişti. Bölgede gözlem noktaları kuran Rusya, terör saldırılarını önleme sözü verince operasyon ertelenmişti. Rusya bu konudaki taahhütlerini yerine getirmedi. Geçtiğimiz nisan ayına kadar Tel Rıfat’ta ciddi bir askeri varlık gösteren Rusya, Ukrayna savaşının ardından bölgedeki askerlerini çekti. Çekilmeyle birlikte buraya İran destekli milisler yerleştirildi. Bu durum Türkiye’nin olası harekatını hızlandırdı.

TERÖRİSTLER PANİKTE

Ayn-El Arap da istikrarsızlık kaynağı olan bir diğer bölge. Buradan da sık sık Türkiye’deki sınır karakollarına ve Suriye içindeki Milli Ordu hedeflerine saldırılar düzenleniyor. Son dört yıldır Türkiye’nin olası harekatına karşı şehrin altını tünellerle oyan PKK’nın son günlerde yeniden hareketlendiği belirtiliyor.

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Bugüne kadar 4 harekât yapıldı

Türkiye daha önce bölgeye 4 harekat düzenledi. 24 Ağustos 2016’te başlayan Fırat Kalkanı Harekatı’nda 2 bin 15 kilometrekarelik alan DEAŞ’tan, Mart 2018’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda 2 bin km alan PKK’dan, Ekim 2019’daki Barış Pınarı Harekatı da 4 bin kilometrekare alan yine PKK’dan temizlendi.

2,5 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Üyesi Yusuf Mahli, olası operasyonun güvenli ve gönüllü dönüşler için büyük fırsat olacağını söyledi. Bölgenin terörden arındırılmasını desteklediğini ifade eden Mahli, “O bölgelerde de güvenliğin sağlanması ve zemin hazırlanması durumunda 2,5 milyonu yakın insan Türkiye’den gönüllü olarak Suriye’ye dönebilir” dedi.

Abdurrahman Mustafa

Göreve hazırız

Türkiye’nin 5. Harekatı için Suriyeli muhalif hazır. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu’nun göreve hazır olduğunu açıkladı. Her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirten Mustafa, “Suriye’yi bölmeye çalışan, hem Türkiye’yi hem de bizi tehdit eden terör unsurları var. Biz Türkiye ile omuz omuza buraları temizlemeye hazırız” dedi. Mustafa şunları kaydetti: “Teröristlerin işgali altındaki bölgelerden hastanelere, pazar yerlerine füze atıyorlar. Azez, Afrin, Rasulayn ve Tel Abyad’da terör eylemleri devam ediyor. Bunların önlenmesi gerekiyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çalışıyorlar. Biz teröristlerin bütün yerlerden temizlenmesini istiyoruz. Suriye muhalefeti olarak Suriye’nin geleceğine, toprak bütünlüğüne ve Suriye devrimine zarar veren tüm terör örgütlerinin yok edilmesi ve ülkeden tamamen temizlenmesi için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

Münbiç’te 3 bin terörist

Muhtemel operasyon bölgeleri arasında yer alan Münbiç, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırıların planlandığı merkezlerden birisi. Bölgede sayıları zaman zaman artsa da 3 binden fazla teröristin olduğu tahmin ediliyor. Münbiç’te Arap gençler, zorla silah altına alınıp Suriye Milli Ordusu’na karşı ön cepheye sürülüyor. Ayrıca örgütün dron eğitim merkezlerinden birisi de bu bölgede buluyor. 2016 öncesinde yüzde 99’u Arap olan ilçenin nüfusu 2 milyonu buluyordu. DEAŞ ve PKK saldırıları sonrası nüfus 100 binin altına indi. Son dönemlerde de Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Milli Ordusu unsurları 10 bine yakın askerle şehri kuşatmış ancak şehre Rusya bayrakları çekilince operasyon ertelenmişti. Terör örgütü bu bölgelerden sık sık sızma girişiminde buluyor.

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GÜNDEM Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat