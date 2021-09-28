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POLİTİKA

HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz

HDP vekili İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çıkışını ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli İmam Taşçıerden Kemal Kılıçdaroğluna ittifak şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
HDP'li İmam Taşçıer

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu belirterek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerini değerlendiren HDP vekili İmam Taşçıer, 'Kürt sorununun' çözümü için doğru bir tartışma yaratılması gerektiğini dile getirdi.

"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMEZSE KÜRT SORUNU TARTIŞILMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." diye konuştu.

HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
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HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
HDP vekili İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çıkışını ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, 'Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir.' dedi.

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ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

HDP'nin değiştirilmesini talep ettiği Anayasanın ilk 4 maddesi şöyle:

I. Devletin şekli

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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