Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadını dinledi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili çalışmaları sırasında yine HDP teşkilatında çalışan D.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

HDP 2 yıl boyunca tecavüzü sakladı

2 yıl önce gerçekleşen cinsel istismar olayının ardından HDP’li milletvekillerinin skandalın kamuoyuna yansıtılmaması ve mağdur kadına şikayetçi olmaması yönünde baskı yaptığı anlaşıldı.

HDP'li Hüda Kaya mağdur kadını susturmaya çalıştı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP'li Tuma Çelik'in 2 yıl önce tecavüz ettiği kadını 'sessiz kal, şikayetçi olma' diyerek ikna etmeye çalıştığı belirlendi. HDP’de yaşanan bu cinsel istismar skandalının patlak vermesinin ardından ise Tuma Çelik, partisinden istifa etmek zorunda kaldı.

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Meclis komisyon kurdu

Tuma Çelik’in cinsel istismarına maruz kalan D.K. yaşadığı olay Meclise taşındı. Meclis mağdur kadını dinlemek için komisyon kurdu. D.K. yaşadığı cinsel istismarı ve aldığı tehditleri tüm detayları mecliste kurulan komisyonunda anlattı.

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Bakan Soylu da dinledi

Cinsel istismara uğrayan kadını Bakan Soylu’nun da dinlediği ortaya çıktı. D.K. Meclis komisyonundan sonra Bakan Soylu ile görüşerek, yaşadığı olayı bir kez de ona anlattı. Kendisinin ve ailesinin korunması yönünde gösterilen hassasiyetten dolayı Bakan Soylu’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.