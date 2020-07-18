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Gündem HDPde bir skandal daha Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti
POLİTİKA

HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu iddia ederek, partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini duyurdu. Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü. Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan fezleke düzenlenerek dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e gönderilmişti.

Haber Merkezi AA
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti. Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri Başak Demirtaş'la buluştu
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri Başak Demirtaş'la buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Buluşmada doğum günü olan Demirtaş için pasta kesildi. Buluşmaya ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle.'dediği ifade edilirken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise 'Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz.' diye konuştu.

  • Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

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HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
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HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.

"Partimin zarar görmemesi için istifa ediyorum"

"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım." Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

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