HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu iddia ederek, partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini duyurdu. Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü. Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan fezleke düzenlenerek dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e gönderilmişti.
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti. Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.
"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım." Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.