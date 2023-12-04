Hem Akşener’i hem HEDEP’i bekliyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Masa kuralım ve başına geçelim” teklifinde bulunduğunu açıklarken, HEDEP ile görüşmek için ise teklif beklediklerini söyledi.

CHP’nin Antalya’daki milletvekili kampında soruları cevaplayan Özgür Özel, İYİ Parti’nin ittifakı kabul etmemesi durumunda iki tane A planları olduğunu söyledi. “Bir tanesi kabul ederse, oturup ittifak görüşmelerini yapmak” diyen Özel, diğerini ise “İYİ Parti kabul etmezse adaylarımızı tespit edip, sahaya çıkmak. İYİ Parti’nin kararı üzerinden bir şey tasarlamıyoruz” diye açıkladı.

TEKLİFİNİZ NE?

Akşener’e geçen hafta yaptığı ziyarete ilişkin Özel, “Meral Hanım bana ‘Ne teklif ediyorsunuz?’ diye sordu. Ben de ‘Kararınızı alırsanız, masa kuralım ve başına geçelim. İstanbul, Ankara’dan başlayarak, 11 büyükşehirden başlayarak, Türkiye’yi konuşalım’ dedim. İYİ Parti’nin şöyle bir şeyi olabilir, ‘Şu, şu, şu gibi noktalarda ne diyorsunuz? Biz bunlara olumlu cevap verirseniz müzakere yaparız’ dese onu müzakere ederiz. Ama ‘Ne teklif ediyorsunuz?’ dediklerinde, biz onlara çalışma masası teklif ettik. Çünkü her şey çok kolay değil. Sadece bir ilin seçiminden bahsediyorsak, bir teklif götürürüz. Sırf İstanbul ile ilgili bir teklif götürsem, iş çözülecek mi? Şu olsun, bu olmasın. Sonuçta teoride 81 il, 1271 ilçede konuşacağız” ifadelerini kullandı.

HEDEP’TEN RANDEVU BEKLİYOR

Özel, HEDEP konusunda ise “HEDEP’in eş genel başkanları bana telefon açmışlardı, tebrik için. Şöyle demişlerdi, ‘Ziyaretinize de gelmek isteriz. Kabul ederseniz.’ Ben dedim, ‘Kabul ederiz.’ Onlar bir ‘Randevu talep edeceğiz’ dedikleri için bekliyoruz” açıklaması yaptı.

İSTANBUL’DAN 27 İSTİFA

6’lı Masa’daki eski ortakları ile bir görüşme gerçekleştirmek için saha analizlerini beklediğini kaydeden Özel, “Diğer partilerle, İYİ Parti’nin durumuna ve saha analizlerine göre oturup tartışırız” diye konuştu. Öte yandan İBB Ekrem İmamoğlu’nun aday adaylarını etkisinin sorulması üzerine, “270 istifa diye söylediler, 27. İçinde gassal da varmış, hemşire de varmış, tıp teknisyeni de varmış. Birkaç tane üst düzey yönetici de var” dedi.











