​Hem sapık hem zorba

CHP Erzurum İl Başkanlığı’ndaki taciz rezaleti ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Taciz kayıtlarının yayınlanması ile istifasını sunmak zorunda kalan İl Başkanı Bülent Oğuz’un, susması için genç kadına önce para teklif ettiği, ret cevabı alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı.

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SES KAYITLARI ÇIKTI

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un partide çaycı olarak çalışan genç kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Genç kadın taciz anına ilişkin ses kayıtlarını yayınlayarak Oğuz’u ifşa etmişti. Skandalın gündem olmasının ardından tacizci İl Başkanı Oğuz istifa ederken Yeni Şafak skandalla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.

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GENEL MERKEZ BİLİYORDU

Buna göre, genç kadın maruz kaldığı tacizi Erzurum Başkan Yardımcısı İbrahim Hepoğlu’na aktardı. Ses kayıtlarını sunan genç kadın olayın CHP Genel Merkezi’ne iletilmesini istedi. Hepoğlu’nun kayıtları Ankara’ya gönderip göndermediği bilinmezken, genel merkeze bilgi dolaylı yollardan ulaştı.

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PARA BİLE TEKLİF ETTİ

Durumdan haberdar olan tacizci Oğuz, işten ayrılan genç kadına baskı yaptı. Aracılar göndererek susması karşılığında para vereceğini belirten Oğuz, olumsuz karşılık alınca genç kadını ‘şehri terk et’ diyerek tehdit etti. Ancak geri adım atmayan genç kadın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vererek tüm ses kayıtlarını sundu. Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMIŞLAR

Skandal bununla da kalmadı. Genç kadının “gönüllü olarak çalışıyorum” yazılı bir kağıt imzalatılarak sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da süreci yakın takibe aldı. Genç kadınla iletişime geçen bakanlık, genç kadına destek sözü verdi.

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