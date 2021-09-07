Gündem Hem sapık hem zorba
ANKARA

Hem sapık hem zorba

Yeni Şafak, CHP’nin Erzurum’daki taciz rezaletinde yeni detaylara ulaştı. Kayıtların yayımlanmasının ardından istifa etmek zorunda kalan İl Başkanı Bülent Oğuz’un, susması için, taciz ettiği kadına önce para teklif ettiği, ret cevabı alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre genç kadın, başına gelenleri CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı İbrahim Hepoğlu’na anlatıp, Genel Merkez’i haberdar etmesini istedi. Hepoğlu’nun kayıtları Ankara’ya gönderip göndermediği bilinmezken, CHP’ye bilgi dolaylı yollardan ulaştı. Gelişmeyi öğrenen tacizci Oğuz, işten ayrılan genç kadına baskı yaptı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Hem sapık hem zorba
Bülent Oğuz

CHP Erzurum İl Başkanlığı’ndaki taciz rezaleti ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Taciz kayıtlarının yayınlanması ile istifasını sunmak zorunda kalan İl Başkanı Bülent Oğuz’un, susması için genç kadına önce para teklif ettiği, ret cevabı alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı.

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SES KAYITLARI ÇIKTI

  • CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un partide çaycı olarak çalışan genç kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Genç kadın taciz anına ilişkin ses kayıtlarını yayınlayarak Oğuz’u ifşa etmişti. Skandalın gündem olmasının ardından tacizci İl Başkanı Oğuz istifa ederken Yeni Şafak skandalla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.

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GENEL MERKEZ BİLİYORDU

Buna göre, genç kadın maruz kaldığı tacizi Erzurum Başkan Yardımcısı İbrahim Hepoğlu’na aktardı. Ses kayıtlarını sunan genç kadın olayın CHP Genel Merkezi’ne iletilmesini istedi. Hepoğlu’nun kayıtları Ankara’ya gönderip göndermediği bilinmezken, genel merkeze bilgi dolaylı yollardan ulaştı.

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PARA BİLE TEKLİF ETTİ

  • Durumdan haberdar olan tacizci Oğuz, işten ayrılan genç kadına baskı yaptı. Aracılar göndererek susması karşılığında para vereceğini belirten Oğuz, olumsuz karşılık alınca genç kadını ‘şehri terk et’ diyerek tehdit etti. Ancak geri adım atmayan genç kadın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vererek tüm ses kayıtlarını sundu. Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMIŞLAR

Skandal bununla da kalmadı. Genç kadının “gönüllü olarak çalışıyorum” yazılı bir kağıt imzalatılarak sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da süreci yakın takibe aldı. Genç kadınla iletişime geçen bakanlık, genç kadına destek sözü verdi.

GENEL MERKEZ SUSKUN

  • Erzurum İl Başkanı Oğuz’un taciz iddiaları kabul edip istifa etmesine rağmen CHP Genel Merkezi’nde yine sessizlik hakim. ‘Kadına şiddete son’ yazılı araçlarla saha çalışması yürüten partinin kadın milletvekilleri de sessizliğini korudu. CHP sıralarında görev yapan 16 kadın milletvekili yaşanan taciz skandalını görmezden geldi. Tüm CHP milletvekillerinin sosyal medya hesaplarında Erzurum İl Başkanı Oğuz’la ilgili tek satır kınama mesajına yer verilmedi. Afganistan’daki kadınların hakları ile ilgili paylaşımlar yapan kadın vekiller parti içi bir taciz skandalıyla ilgili bir kez daha üç maymunu oynadı. Skandalı Türkiye’ye duyuran Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş de CHP’nin sessizliğine tepki gösterdi. Eş, parti olarak genç kadına her türlü desteği vereceklerini vurguladı.
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