Her konuda tam uyum içindeyiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Şerif, Erdoğan tarafından karşılandı. Erdoğan ve Şerif, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Erdoğan, Şerif'in onuruna yemek verdi. İki lider ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İlk olarak söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan olarak işbirliği adımları atacaklarını anlattı. Erdoğan, satır başları ile şunları kaydetti:





DESTEĞİMİZ BAKİ

İkili ilişkilerimiz yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsü ile mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir.

Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretim vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz.

Yatırımcılarımızı Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle geliştirme arzusundayız. Enerji konusunda iş birliği konusuna özellikle temas ettik. Pakistan üniversitelerinde öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık. Hemen her konuda uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz.





FİLİSTİN İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Pakistan'ın Filistin konusundaki kararlı duruşunu tebrik etmek istiyorum. Gazze’deki soykırıma en güçlü tepki veren ülkelerden biri de Pakistan’dı. Pakistan'la Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.





TÜRKIYE’YI GELECEĞE TAŞIDINIZ

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti bizim ilelebet hatırlayacağımız son derece önemli bir ziyaret" diyen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır: Cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir."



