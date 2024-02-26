Her şey bir rüya ile başladı: Iğdırlı 92 yaşındaki Latife teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini manilere döktü

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Latife Yargı, kendisini ziyarete gelen AK Parti Iğdır Kadın Kolları teşkilatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını getirilmesini istedi. Latife teyzeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte olduğu bir fotoğraf hediye edildi. Fotoğrafa bakan Latife teyze Cumhurbaşkanı için mani söyledi. O görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.
Mani söyledikten sonra fotoğrafa bakan Latife teyze ağlamaya başladı.