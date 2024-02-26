Her şey bir rüya ile başladı: Iğdırlı 92 yaşındaki Latife teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini manilere döktü

"Cumhurbaşkanın büyük sevgisini rüyamda kazandım. Ben tek yaşıyorum, rüyamda gördüm hemen kalktım. Kalktıktan sonra etrafıma baktım. Dedim Allah'ım rüya mı gördüm. Erdoğan'ı evimde gördüm. Kalktım salonun kapısını açtım dedim belki buradadır. Ona yavrum derim canımı veririm. Cumhurbaşkanını çok çok severim, benim de selamımı ona götürün. Herkesten çok severim çocuklarımdan da çok seviyorum”