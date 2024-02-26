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Her şey bir rüya ile başladı: Iğdırlı 92 yaşındaki Latife teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini manilere döktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük hayranlık duyan 92 yaşındaki Latife teyze, sevgisini söylediği maniler ile dile getiriyor.

21:20 - 26/02/2024 Pazartesi
IHA
Iğdırlı Latife teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi.
Iğdırlı Latife teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi.

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Latife Yargı, kendisini ziyarete gelen AK Parti Iğdır Kadın Kolları teşkilatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını getirilmesini istedi. Latife teyzeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte olduğu bir fotoğraf hediye edildi. Fotoğrafa bakan Latife teyze Cumhurbaşkanı için mani söyledi. O görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Yasemin Mert Öztürk, Latife teyzeyi evinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti. Çok mutlu olan Latife Yargı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü olduğunu öğrenince,
"Doğum günü kutlu olsun, güzel olsun. Her yerde mutlu olsun, Allah onun yardımcısı olsun”
dedi.
Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için de sandığa gideceğini belirten Yargı, "Beni de gelip götürün. Diğer seçimde gittim, geldiler yardım ettiler dedim bırakın ben kendim seçerim, dedim” dedi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan maniyi söyleyen Yargı,
"Araba bizim olaydı Cumhurbaşkanım, tekeri kızıl olaydı. Senin koluna gireydim yollar uzun olaydı. Allah uzun ömürler versin onun eli de bizim gibilerin üzerinde olsun”
dedi.

Mani söyledikten sonra fotoğrafa bakan Latife teyze ağlamaya başladı.

Rüya ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgisinin bir rüya ile başladığını söyleyen Yargı,
"Cumhurbaşkanın büyük sevgisini rüyamda kazandım. Ben tek yaşıyorum, rüyamda gördüm hemen kalktım. Kalktıktan sonra etrafıma baktım. Dedim Allah'ım rüya mı gördüm. Erdoğan'ı evimde gördüm. Kalktım salonun kapısını açtım dedim belki buradadır. Ona yavrum derim canımı veririm. Cumhurbaşkanını çok çok severim, benim de selamımı ona götürün. Herkesten çok severim çocuklarımdan da çok seviyorum”
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında: Doğum gününe özel hazırlanan şarkılı klip büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında: Doğum gününe özel hazırlanan şarkılı klip büyük beğeni topladı

26 Şubat 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 70. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı. Vatandaşlar tarafından "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında", "Sayın Cumhurbaşkanım", "CumhurunReisi70yaşında" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. O paylaşımlardan biri de Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan geldi. Kartoğlu'nun şarkılı ve klipli video paylaşımında, "'Yeni yaşındasın, Bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, Göklerden gelen bir karar vardır.' Ülkesi ve milleti için tüm zorluklara göğüs geren, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, bu şarkıyı Başakşehirliler adına zatıalinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun" ifadeleri yer aldı.


#Iğdır
#Recep Tayyip Erdoğan
#Mani
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