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Hız canavarlarına yeni ehliyet kriterleri

Hız canavarlarına yeni ehliyet kriterleri

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yılda 3'ten fazla alkollü araç kullananların hem ehliyeti hem de araçlarına el koyulacak.
Yılda 3'ten fazla alkollü araç kullananların hem ehliyeti hem de araçlarına el koyulacak.

Trafikte güvenliği artırmaya yönelik yeni düzenlemeler devreye girecek. Sürücüler ruhsatı kendisine ait olmayan araçları da ehliyetsiz sürerken yakalanırsa araçlar trafikten menedilecek. Bu araçlar sahibinin kim olduğuna özel sektöre ya da kamuya ait olup olmadığına bakılmaksızın 5 yıllığına trafikten men edilecek. Edinilen bilgiye göre; 25 maddeden oluşan kanun teklifiyle; trafikte kırmızı ışık ihlali ve aşırı hızda ceza müeyyidesi artırılacak. Bu kapsamda yılda üçten fazla kırmızı ışık ihlali yapanların, hız limitine uymayanların ehliyetleri 5 yıl süreyle iptal edilecek. Belirtilen yasal süre sonunda sıfırdan ehliyet almak için başvuru yapılacak ve sınavlara girilecek.


3 AYRI CEZA BİRDEN

Ehliyetsiz araç kullananların araçlarına el konulacak ve ceza davası açılacak. Kırmızı ışık ihlali, ehliyetsiz araç kullanımı ve aşırı hızdan dolayı ölüme ve yaralanmaya sebep olanlara üç ayrı ceza birden uygulanacak. Ehliyetine el konulacak, aracı bağlanacak ve ceza davası açılacak.


#hız
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