Hız canavarlarına yeni ehliyet kriterleri

Trafikte güvenliği artırmaya yönelik yeni düzenlemeler devreye girecek. Sürücüler ruhsatı kendisine ait olmayan araçları da ehliyetsiz sürerken yakalanırsa araçlar trafikten menedilecek. Bu araçlar sahibinin kim olduğuna özel sektöre ya da kamuya ait olup olmadığına bakılmaksızın 5 yıllığına trafikten men edilecek. Edinilen bilgiye göre; 25 maddeden oluşan kanun teklifiyle; trafikte kırmızı ışık ihlali ve aşırı hızda ceza müeyyidesi artırılacak. Bu kapsamda yılda üçten fazla kırmızı ışık ihlali yapanların, hız limitine uymayanların ehliyetleri 5 yıl süreyle iptal edilecek. Belirtilen yasal süre sonunda sıfırdan ehliyet almak için başvuru yapılacak ve sınavlara girilecek.