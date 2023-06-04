Hizmet kabinesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (1968):

27 Ekim 2018’den beri İstanbul Valisi olarak görev yapan Yerlikaya, daha önce de İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, TÜHİS Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.