'HPV' ulusal aşılanmaya dahil edilmeli

Rahim ağzı kanserinin bir numaralı sebebi olan HPV'nin (Human Papilloma Virüs) göçmen kadınlar için oluşturduğu risk, İstanbul’da masaya yatırıldı. Cerrahpaşa Üniversitesi ve Belçika Antwerp Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen toplantıya, 20 ülkeden 50’ye yakın bilim insanı, araştırmacı ve hekim katıldı. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Kuru, HPV aşısının dünya genelinde 15-20 yıldır milyonlarca insana uygulandığını ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti. Kuru, "HPV aşısı, kadınları rahim ağzı kanserinden koruyan en etkili yöntemdir. Gelecekte kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın serviks kanseri olmasını önlemek için bu aşı, ulusal aşılama programlarına dahil edilmelidir" dedi.