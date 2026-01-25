İBB’nin o kreşinde ikinci şikayet

Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği İBB’ye bağlı Güzeltepe ÇEM’de taciz ve işkence iddiaları Türkiye’ye ayağa kaldırdı. 3 yaşındaki U’nun vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, kamera kayıtlarında yer alan sesleri incelettikten sonra hukuk mücadelesi başlattı. Olayın yankıları sürerken aynı ÇEM’de başka bir çocuğun ailesi de yaşananlarla ilgili şikayetçi oldu. 3 yaşındaki K’nın ailesi, çocuğun vücudundaki morlukların yanı sıra davranışlarında belirgin değişiklik olduğunu belirterek Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ne şikâyet dilekçesi verdi.

SÜREKLİ AĞLIYOR

Eylül 2025’ten bu yana minik K’nın Güzeltepe ÇEM’e gittiğini anlatan baba, “29 Eylül 2025’te kreşte görevli ismini Beyza olarak hatırladığım bir kişi kızımın uyumadığını ve bu yüzden sürekli ağladığını, gelip almamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kayınvalidem kızımı almak için kreşe gitti. Kızımın anormal derecede ağladığını, bunun uyku ile alakalı olmadığını, çocukta başka bir şey olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

İSTİSMARI AYIRT EDEMEZ

3 yaşındaki K’nın ailesiyle her şeyi paylaşan ve yaşına uygun sağlıklı iletişim kurulabilen bir çocuk olduğuna dikkat çekilen dilekçede baba, “Çocuğum yaşayabileceği herhangi bir olumsuzluğu maruz kalabileceği darp harici herhangi bir suçu veya istismarı oyun olarak algılayabilir. Çünkü bu olumsuzlukları henüz bilmiyor. Bu sebeple istismarı henüz ayırt edemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

DAVRANIŞLARDA DEĞİŞİKLİK VAR

Çocuğun vücudunda morluklar oluştuğunu davranışlarında ise belirgin değişiklikler gözlemlendiğini ifade eden baba, normalde sakin bir yapıda olan çocuğun kreşe başladıktan sonra hırçınlaştığını, uyku düzeninin bozulduğunu, geceleri altına kaçırmaya başladığını, geceleri ‘Burada canavar var” diyerek ağlamaya başladığını ve bazı cümleleri tekrar ettiğini anlattı.

KAFAMA SOPAYLA VURDU

Yaklaşık 2 hafta önce eşinin hamur açmak için evde oklava çıkardığını beyan eden baba, “Çocuğum oklavayı işaret ederek, “Bunda bizim öğretmende de var. Bize vurdu” dediğini anlattı. Baba, küçük çocuğun bir başka sefer ise, “Öğretmen bana büyük bağırdı, kafama sopayla vurdu” dediğini aktardı.

TÜM KAMERALAR İNCELENSİN

Aile ise bu beyanın ardından kreşteki tüm kamera kayıtlarının incelenmesi talebiyle kolluk birimlerine başvuru yaptı. Baba son 2 aydır çocuğu kreşe götürmediklerini belirterek, “darpların önceki tarihlerde yaşandığı” düşüncesiyle darp-cebir yönünden muayene yaptırmadıklarını da ifade etti. Şikâyet üzerine düzenlenen tutanakta, çocuğun ailesinin hem darp iddiasına hem de kreşte “ikinci kata çıkarılma” iddialarına ilişkin şüphelerini dile getirdiği, kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiği öğrenildi.

Münferit değil yeni ihbarlar var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu olay basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar" dedi. “Keşke münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var” diyen Göktaş, olayın yakın takipçisi olacaklarını belirterek “Çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. İki gündür her yer sessiz. Aksine neredeyse aileyi suçlayacak boyutta. Sen gereğini yaptın mı? Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın” şeklinde konuştu.



