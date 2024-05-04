İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf hamlesi: Koruma aracı ve koruma polis sayıları azaltıldı

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM HARCAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Geçtiğimiz günlerde Irak ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarrufa yönelik atılacak yeni adımları da paylaşmıştı.
KAMUDAKİ BİNLERCE ARAÇ TASFİYE EDİLİYOR
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan kamudaki yeni tasarruf tedbirleri, makam araçlarının tasfiye edilmesi ile başlamıştı.
Söz konusu araçların satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak.
YENİ ALIM VE KİRALAMALARA KATI KURALLAR
Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak. Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek. Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.