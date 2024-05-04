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İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf hamlesi: Koruma aracı ve koruma polis sayıları azaltıldı

Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği tasarruf adımları kapsamında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakan ve bakan yardımcıları da dahil olmak üzere bakanlık bünyesindeki koruma araç ve koruma polis sayıları azaltıldı. Geçtiğimiz günlerde Irak ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kamuda tasarrufa yönelik atılacak yeni adımları paylaşmıştı.

Kenan Biter
12:44 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:59 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM HARCAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK


Geçtiğimiz günlerde Irak ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarrufa yönelik atılacak yeni adımları da paylaşmıştı.


Resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamaların gözden geçirileceğini dile getiren Erdoğan
, ''Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz.'' dedi.

KAMUDAKİ BİNLERCE ARAÇ TASFİYE EDİLİYOR


Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan kamudaki yeni tasarruf tedbirleri, makam araçlarının tasfiye edilmesi ile başlamıştı.


Edinilen bilgilere göre, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise bin araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı.

Söz konusu araçların satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak.


YENİ ALIM VE KİRALAMALARA KATI KURALLAR


Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak. Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek. Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.




#İçişleri Bakanlığı
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#Kenan Biter
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