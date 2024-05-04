İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf hamlesi: Koruma aracı ve koruma polis sayıları azaltıldı

Resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamaların gözden geçirileceğini dile getiren Erdoğan

, ''Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz.'' dedi.