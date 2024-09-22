İkinci kez yedili çapraz karaciğer nakli

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, ikinci kez yedili çapraz karaciğer nakli gerçekleştirdi. Aynı anda 14 ameliyathanede, 50’si cerrah olmak üzere 120 kişilik ekibin eş zamanlı gerçekleştirdiği yedili çapraz karaciğer nakli operasyon başarıyla tamamlandı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Bu operasyon, dünya tarihinde ikinci kez yapılıyor ve ilki de yine Malatya'da gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum” ifadelerini kullandı.

İLKİNİ DE BİZ YAPMIŞTIK

Dünyada bugüne kadar 17 tane üçlü çapraz karaciğer nakli yapıldığını, bunların 14'ünün İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı bunların hepsi Malatya'da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık" dedi.

AYNI ANDA 14 AMELİYATHANEDE YAPILDI

Malatya'daki operasyon ekibinin güçlü bir kadrodan oluştuğunu ve dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, dünya tarihine geçen yedili çapraz karaciğer nakliyle ilgili, "Aynı anda 14 ameliyathanede yürütüldü ve 50 cerrah aktif olarak çalıştı. Anestezistler, hemşireler, yardımcı personel, anestezi ve radyoloji teknisyenleri de dahil edildiğinde, toplamda 120 kişi bu operasyonlarda görev aldı. Böylesi karmaşık operasyonlar için güçlü bir ekip, gelişmiş fiziki olanaklar ve ileri tıbbi teçhizat gerekiyor. Burada inanılmaz bir eğitim potansiyeli var, genç akademisyenler yetişiyor ve her ne kadar bazıları batıya göç etse de bu güçlü yapıyı hiçbir şekilde zayıflatmıyor" dedi.

HASTAMIZ KIRIM'DAN BAŞVURDU

Çapraz karaciğer nakillerinin birden fazla bilim dalının iş birliği ile başarılan bir yöntem olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Boston College'den 2 bilim insanıyla birlikte çalışıyoruz. Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver, 2012'de çapraz böbrek nakilleriyle ekonomi alanında Nobel ödülü kazanan ekipteki en önemli role sahip ekonomistler. Onların geliştirdiği algoritma sayesinde çoklu çaprazlar söz konusu. Çapraz karaciğer nakli gerçekten son derece yenilikçi yaklaşım. Bugün de nitekim 7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde, bir hastamız Kırım'dan başvurdu. Aslen Türk kendisi ama Kırım'da yaşıyor. Annesiyle birlikte geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu. Bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi, annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi" dedi.

ORGAN BAĞIŞINI ARTIRMAMIZ LAZIM

Yılmaz, organ bağışının önemine vurgu yaparak, “Organ bağışını mutlaka artırmamız lazım, halkımızın bu konuda duyarlı olduğuna inanıyorum. Yeni Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'nun da bu konuda son derece istekli ve aktif olduğunu biliyorum” diye konuştu.











