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İlk yenilgi ortalığı karıştırdı: Fatura İmamoğlu'na

CHP’de yeni yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kaybettiği Meclis İdare Amirliği seçiminde eleştiri okları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na döndü.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:20 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

Özgür Özel’in lider olarak ilk yenilgisi İmamoğlu’na bağlanıyor. Ortaya çıkan sonuç, İmamoğlu’nun illerdeki adayları belirlemesine Meclis Grubu’nun bir tepkisi olarak yorumlandı.

BİR KARAR İKİ MESAJ

İllerde İmamoğlu etkisiyle görüşleri alınmadan belediye başkanı adaylarının belirlenmesine milletvekilleri tepkilerini amirlik seçiminde gösterdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın aday Uğur Bayraktutan tercih edildi. Bayraktutan, 67’ye karşı 55 oyla seçildi. Vekillerin Kılıdaroğlu’na vefa ve Özel’e tepki göstermek için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

GRUPTA REVİZYON TALEBİ

Kurultayın ardından ilk ciddi sınavını veren Özgür Özel’in seçimleri kaybetmesinin TBBM yönetiminde de değişiklerin olması gerektiği görüşünü beraberinde getirdi. TBMM’de Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan ve CHP’nin yeni yönetimi ile arasının açık olduğu kaydedilen Afyon Milletvekili Burcu Köksal’ın Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına adaylığı sonrasında durumu merak ediliyor. Bir diğer Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da değişmesini isteyen milletvekillerinin isteğinin de dikkate alınacağı belirtiliyor.



#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
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