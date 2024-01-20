İlk yenilgi ortalığı karıştırdı: Fatura İmamoğlu'na

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Ülkenin, milletin lehine ne iş varsa hepsine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor." dedi. Erdoğan, "Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Yalova, 31 Mart'a kadar durmadan usanmadan sandıklarını patlatarak burada bir destan yazacak." ifadelerini kullandı.