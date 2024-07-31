Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da alçakça bir suikast ile İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile ilgili paylaşımda bulundu. Haniye ile ilgili 'değerli kardeşim' ifadesini kullanan Bakan Fidan "Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz" dedi.