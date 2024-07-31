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Şehit Haniye'nin cenaze töreni belli oldu: Doha'da Cuma namazı sonrası defnedilecek

Terör devleti İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikastle şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da kılınacak olan cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

Lokman Özdemir
11:05 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:11 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Haniye
İsmail Haniye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast ile şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi
İsmail Haniye
'nin cenaze töreninin detayları belli oldu.

  • Edinilen bilgilere göre şehit Haniye Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.


Tahran'da şehit edildi


Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit olmuştu. Haniye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.



Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#İsmail Haniye
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