İsmail Haniye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast ile şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi
İsmail Haniye
'nin cenaze töreninin detayları belli oldu.
- Edinilen bilgilere göre şehit Haniye Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.
Tahran'da şehit edildi
Tahran'da şehit edildi
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit olmuştu. Haniye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
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2 saat önce