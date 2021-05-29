İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan 'Sedat Peker' iddialarına yanıt: Belli odakların beyhude çabalarından ibaret

Organize suç örgütü elebaşı firari Sedat Peker’in, Türkiye'de olduğu dönemde düzenlediği bir konuşma sırasında yanında yer alan kişinin İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde görev yaptığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin vakıftan açıklama yapıldı.

"Sözde haberler, amacı yıllardır değişmeyen belli odakların beyhûde çabasından ibarettir"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bazı internet haber sitelerinde cemaatimizi hedef alan ve birtakım yapılarla ilişkilendirmeye çalışan iftiralar üzerine bir açıklama yapma zarûreti hâsıl olmuştur.

Mahmud Efendi Hazretleri ve cemaati tüm faaliyet ve hizmetlerini bağlı bulunduğu İmam Nakşibendî’nin tarîki (yolu), usûlü ve âdâbı üzere sürdürmektedir.

Nakşibendî yolu, tarih boyunca ümmet-i Muhammed’i ayakta tutan devletlerin ve tebaalarının mayası olarak dîn-i mübîn-i İslâm’a hizmet etmiş, yıkıcı, bölücü ve illegal faaliyetlerin daima karşısında olmuştur. Hakeza Mahmud Efendi Hazretlerinin ve cemaatinin de bu usûlü hassasiyetle muhafaza ettiği, devlete ve millete karşı yapılanmalarla adının dahî yan yana anılamayacağı gerçeği, devlet yetkilileri ve milletimiz tarafından mâlûmdur.

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Cemaatimizin ismini illegal yapılanmalar, mafya ve çete organizasyonlarıyla bir araya getirmeye ve kamuoyunu bu minvalde yönlendirmeye yönelik yapılan art niyetli sözde haberler, amacı yıllardır değişmeyen belli odakların beyhûde çabasından ibarettir. Bu tür girişimlerde asıl hedefin yüce dinimiz İslâmiyet ve onu ayakta tutan müesseseler olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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