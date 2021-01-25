Gündem İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu
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İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu: İşte barajlarda son durum

İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

Megakent İstanbul’da 15 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. 11 Ocak günü yüzde 21 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 33 seviyesine yaklaştı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 33'e yaklaştı.
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 33'e yaklaştı.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da yaklaşık 15 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı.

11 Ocak günü yüzde 21 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 33 seviyesine yaklaştı.

Son 12 aylık doluluk oranında ise Ocak ayı, 2020 yılı Kasım ve Aralık ayı doluluk oranlarını geride bıraktı. Son 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 25 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.66 olarak gerçekleşti.

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Böylece son 10 yılda en düşük doluluk oranı 2014 yılında ölçülmüş oldu.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İşte İstanbul’un barajlarında son durumu şöyle:

“Ömerli 35.25, Pabuçdere 11.50, Sazlıdere 12.89, B. Çekmece 31.95, Alibeyköy 43.03, Terkos 32.72, Kazandere 35.40, Elmalı 36.72, Darlık 51.35, Istrancalar 54.03”

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