Gündem İstanbulda kar yağışı barajları beslemeye devam ediyor Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42
İSTANBUL

İstanbul’da kar yağışı barajları beslemeye devam ediyor: Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42

İstanbul’da kar yağışı barajları beslemeye devam ediyor: Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42

Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışlarıyla rahat bir nefes aldı. Alibeyköy Barajı çevresinde bulunan beyaz örtü havadan drone kamerası ile görüntülendi. Barajların doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 31 seviyesine yaklaştı. Su seviyesinin karların erimesiyle daha da artması tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Alibeyköy Barajı
Alibeyköy Barajı

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul’da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı.

  • Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30.77 seviyesini gördü. Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42.09 seviyesine kadar yükseldi.

Bu yükseliş karların erimesiyle devam etmesi bekleniyor. Alibeyköy Barajının su seviyesini son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın etrafında bulunan kar örtüsünün daha kalkmadığı görüldü.

İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları giderek artıyor
GÜNDEM
İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları giderek artıyor

İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
FOTOĞRAF 25
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İstanbul'da doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.
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İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.
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İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, baraj adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var . Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor. Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.
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Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı. Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.
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İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı.
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