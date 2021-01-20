İstanbul’da kar yağışı barajları beslemeye devam ediyor: Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul’da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı.

Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30.77 seviyesini gördü. Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42.09 seviyesine kadar yükseldi.

Bu yükseliş karların erimesiyle devam etmesi bekleniyor. Alibeyköy Barajının su seviyesini son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın etrafında bulunan kar örtüsünün daha kalkmadığı görüldü.

GÜNDEM İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları giderek artıyor