İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi.
İstanbul Boğazı’nda 98 metre uzunluğundaki bir kargo gemisi makine arızası yaptı. Umuryeri önlerinde meydana gelen arıza sonrası gemi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bir süre çift yönlü kapatılan boğaz trafiği, geminin Büyükdere açıklarına demirletilmesinin ardından yeniden açıldı.
Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süre çift yönlü askıya alındı. Geminin Büyükdere açıklarına demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı.
Gemi trafiği açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı"
ifadeleri yer aldı.
