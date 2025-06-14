İstanbul trafiğinde akıllara durgunluk veren olay: Aracını ayağını camdan çıkarıp kullandı

İdealtepe Sahil Yolu'nda ayağını camdan çıkararak aracını kullanan sürücü trafiği tehlikeye attı.
İstanbul Maltepe'de görenleri hayrete düşüren olay bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir sürücünün, seyir halindeyken ayağını camdan çıkarıp aracını kullandığı görüldü.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde cip sürücüsünün seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde
İdealtepe Sahil Yolu
'nda meydana geldi.
D-100 Karayolu istikametinde seyir halinde olan cip sürücüsü, ayağını camdan çıkararak trafikte ilerledi.
Sürücünün tehlikeli yolculuğunu başka sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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