İstanbul'da 4 saatlik asayiş uygulaması: 306 bin kişi sorgulandı 464 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 28 Mart'ta iki aşamalı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yalnızca 4 saat sürdü

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 212 noktada 1342 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Bu çalışmalara 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesinin botu da destek verdi. İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1225 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

35 tabanca ele geçirildi

Uygulamalar kapsamında 306 bin 697 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 545 kişi ile 138 yoklama kaçağı yakalandı. 464 kişi gözaltına alınırken, 35 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 7 kurusıkı tabanca ve 105 fişek ele geçirildi.

38 bin araç denetlendi

Denetimlerde, 1960 gram uyuşturucu madde, 188 uyuşturucu hap, 178 sentetik ecza bulundu ve uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 5690 liraya el konuldu. Ayrıca 186 umuma açık iş yeri denetlenirken 38 bin 64 araç ve 1519 motosiklet kontrol edildi, 2900 araç ve motosiklet ile 5 sürücüye işlem yapıldı. Uygulamalarda toplam 123 bin 663 lira trafik cezası kesildi.