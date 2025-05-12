İstanbul'da metro arızası: Vatandaş çileden çıktı

M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında bu kez "teknik arıza" yaşandı.

Öyle ki işe geç kalanlar, sosyal medya üzerinden son durumlarını paylaşarak belediyeye isyan etti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir vatanda, "Belediyenin beceriksizliği bizi her geçen gün şaşırtmamaya devam ediyor. Bir de arıza bir saatten uzun sürerse tweet atıyorlar. Pazartesi iş saatinde olana bakın. Sabah 7'den beri 45 kilometre hat kapalı. Bunlara 6 yıldız veren kurumu da incelemeli." dedi.