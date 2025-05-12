İstanbul'da metro arızası: Vatandaş çileden çıktı

M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" açıklamasıyla seferlerin yapılamadığı duyuruldu. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ise dakikalardır duraklarda bekliyor.
İstanbul'da ulaşım, son yıllarda ciddi bir sorun halini aldı. Yanan otobüsler, metrobüs kazaları ve sürekli arızalanan metrolar...
Bugün sabah ise İstanbullular, yeni bir ulaşım sıkıntısıyla güne başladı.
M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında bu kez "teknik arıza" yaşandı.
Seferler yapılamadı
M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" açıklamasıyla seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Vatandaşlar yaşanan metro arızasının ardından dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Öyle ki işe geç kalanlar, sosyal medya üzerinden son durumlarını paylaşarak belediyeye isyan etti.
Metro arızası yüzünden metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan bir vatanda, "Belediyenin beceriksizliği bizi her geçen gün şaşırtmamaya devam ediyor. Bir de arıza bir saatten uzun sürerse tweet atıyorlar. Pazartesi iş saatinde olana bakın. Sabah 7'den beri 45 kilometre hat kapalı. Bunlara 6 yıldız veren kurumu da incelemeli." dedi.