İstanbul'da zehir tacirleri 'Narkokapan'dan kaçamadı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-10' operasyonunda 213 şüpheli yakalanırken, 197'si tutuklandı.
İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen
'NARKOKAPAN-10'
operasyonu düzenlendi.
197 kişi tutuklandı
197 kişi tutuklandı
Operasyon kapsamında 213 şüpheli zehir taciri yakalandı, 197'si tutuklandı.
Şüphelilerin 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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