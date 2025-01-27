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İstanbul'da zehir tacirleri 'Narkokapan'dan kaçamadı

İstanbul'da zehir tacirleri 'Narkokapan'dan kaçamadı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:2027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-10' operasyonunda 213 şüpheli yakalanırken, 197'si tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen
'NARKOKAPAN-10'
operasyonu düzenlendi.

197 kişi tutuklandı


Operasyon kapsamında 213 şüpheli zehir taciri yakalandı, 197'si tutuklandı.


Şüphelilerin 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.




#İstanbul
#uyuşturucu
#operasyon

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