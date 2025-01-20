Zehir tacirlerine geçit yok: İstanbul'da Narkokapan operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda; 106 kilogram sıvı metamfetamin, 34 kilogram kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kilogram kristal halde metamfetamin, 7 kilogram ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.