Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Zehir tacirlerine geçit yok: İstanbul'da Narkokapan operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok: İstanbul'da Narkokapan operasyonu

08:2120/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Polis ekipleri, uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon düzenledi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkokapan-8” operasyonunda; 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda; 106 kilogram sıvı metamfetamin, 34 kilogram kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kilogram kristal halde metamfetamin, 7 kilogram ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



#İstanbul
#Beylikdüzü
#Uyuşturucu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Piyasanın gözü kulağı TCMB PPK toplantı tarihinde