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İstanbul'da 'Narkokapan-7' operasyonu: 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da 'Narkokapan-7' operasyonu: 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

08:3214/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul 'da polis ekipleri Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde operasyon düzenledi.
İstanbul 'da polis ekipleri Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik "Narkokapan-7" operasyonu düzenlendi. 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı.


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İstanbul'da 'Narkokapan-7' operasyonu: 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Gündem / İstanbul
14 Ocak, Salı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi, 364 kg ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi.



#İstanbul
#Başakşehir
#Uyuşturucu

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