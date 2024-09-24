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İstifa sonrası CHP’ye geçiyorlar

İstifa sonrası CHP’ye geçiyorlar

Mehmet Güney
04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İYİ Parti’den ayrılan milletvekilleri CHP yolcusu.

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti ile yollarını ayıran İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın CHP’ye geçeceği iddia edildi. Özlale’nin düğününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılıp nikah şahitliğini yapmıştı. Özdemir’in de İstanbul milletvekili olması nedeniyle CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle arasının iyi olduğu kaydediliyor. Daha önce İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Adnan Bilici CHP’ye geçmişti.




#Siyaset
#İYİ Parti
#CHP
#İstifa

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