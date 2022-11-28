Gündem İstiklal patlamasının kilit isminin terör örgütü YPGnin sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı
İSTANBUL

İstiklal patlamasının kilit isminin terör örgütü YPG'nin sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği bilinen firari şüpheli Bilal Hassan'ın, YPG terör örgütünün sözde sembolü önünde çekilmiş fotoğrafı emniyet tarafından paylaşıldı. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstiklal patlamasının kilit isminin terör örgütü YPGnin sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı
Bilal Hassan

İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü.

PATLAYICIYI TEMİN ETMİŞTİ

Bilal Hassan'ın 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı temin ederek kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtiliyor. Bilal Hassan'ın saldırı sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısını gerçekleştiren kadının sözde eşi olan firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını, Bilal'in YPG üniformalı fotoğraflarının ele geçirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı

Taksim’deki terör saldırısının kilit isimlerinden biri daha gözaltında: Bilal Hassan'ın kaçmasına yardımcı oldu
GÜNDEM
Taksim’deki terör saldırısının kilit isimlerinden biri daha gözaltında: Bilal Hassan'ın kaçmasına yardımcı oldu

Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan
GÜNDEM
Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan
Ronaldo ve arkadaşları turladı

Ronaldo ve arkadaşları turladı

​Portekiz, kritik maçta Uruguay'ı mağlup etmeyi başardı.
Direkt cezaevine gönderildi

Direkt cezaevine gönderildi

İlk ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.
Stoltenberg: Putin kışı Ukraynaya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor

Katar'da <br>'Samba' rüzgarı

Katar'da
'Samba' rüzgarı

​Brezilya, gruptan çıkmayı garantiledi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek.

​Şehit Teğmen Öztürkmen'in vasiyeti ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.