İstiklal patlamasının kilit isminin terör örgütü YPG'nin sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.
Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü.
PATLAYICIYI TEMİN ETMİŞTİ
Bilal Hassan'ın 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı temin ederek kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtiliyor. Bilal Hassan'ın saldırı sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısını gerçekleştiren kadının sözde eşi olan firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını, Bilal'in YPG üniformalı fotoğraflarının ele geçirildiğini açıklamıştı.