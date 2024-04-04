İtiraz üzerine oylar yeniden sayıldı: İlçede belediye başkanlığı Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti

"Herkesin huzurunda şeffaf şekilde inceleme yapan İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararla Güroymak Belediye Başkanlığı partimize geçti. Ne yazık ki süreçte birçok oyumuz geçersiz sayılmıştı. Bu kararla hakkımız teslim edilmiştir. Kararın ardından itiraz süreci var. Bizim gibi diğer partilerin de itirazda bulunması çok doğaldır. Güroymaklı hemşehrilerimiz hizmet ve eser siyasetine onay vermiştir. Biz, bu anlamda tüm Güroymak halkının iradesini korumak istedik. Sonucun hayırlı olmasını diliyorum."