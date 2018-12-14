İttifak zirvesinde 8 şehri konuştular

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 22 gün aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldi ve parti kurmaylarının hazırladığı raporları ele aldı. İki liderin 1 saatlik görüşmesinin ayrıntıları da netleşmeye başladı.

31 Mart’ta oyunu 24 Haziran genel seçimlerine göre artırmayı hedefleyen Cumhur İttifakı çalışmalarını buna göre planlıyor. Önceki gün yapılan Erdoğan-Bahçeli zirvesinin ardından ittifakın kapsamı da yavaş yavaş belli oluyor.

Edinilen bilgilere göre, liderler zirvesinde 30 büyükşehir başta olmak üzere 6 il üzerinde değerlendirme yapıldı. Aydın, Manisa, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Adana bu iller arasında yer aldı.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

AK Parti’nin bu illerin tamamında mı yoksa bazılarında mı aday göstermeyerek MHP’ye jest yapacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yönetimi MHP’de olan Adana'da aday değişimi de gündeme geldi. Muğla ve Aydın'da ise henüz net bir karar verilmedi. Kars ve Iğdır da görüşmede ele alınan diğer iki şehir oldu. Kars ve Iğdır’da MHP’den bir ismin aday gösterilmesi tartışılırken, somut bir sonuca ulaşılamadığı bildirildi.

YIL BİTMEDEN BİTECEK

Kritik öneme sahip olan ilçelerde de iki parti birlikte hareket edecek. AK Parti’nin elinde olan belediyeler kendinde kalacak, MHP'de olan belediyelerin de MHP’de kalması esası üzerinde duruldu. 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak olan MHP'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe belediye adaylığı verilmesi bekleniyor. Erdoğan-Bahçeli buluşmasının ardından müzakereleri yürüten kurmaylar ittifak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. İttifakta tüm konular yıl bitmeden karara bağlanacak.

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