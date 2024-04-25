İYİ Parti'de tur pazarlığı

Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3’üncü tura kalacak. Bu kapsamda üçüncü olması tahmin edilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile adaylıkta en güçlü iki rakip olarak gösterilen Grup Başkanı Koray Aydın ile Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun dirsek temasına geçtiği öğrenildi. Seçimin 3’üncü tura kalması olasılığına karşı Akalın’a ‘teşkilat başkanlığı’ ya da ‘parti sözcülüğü’ teklif edilmesi bekleniyor. Akalın’ın iki aday arasında Müsavat Dervişoğlu’na daha yakın bir isim olarak gösteriliyor.