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İYİ Parti'de tur pazarlığı

Mehmet Güney
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:13 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın.
Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın.

Hafta sonu Meral Akşener’in bıraktığı liderlik için yarışacak adaylar delegede desteklerini artırmaya çalışırken, seçimin ilk turda sonuçlanmaması olasılığına karşı diğer turlar için pazarlığı el altından yürütüyor. Adaylar ilk turda kazanamamaları durumuna karşı B planı oluşturmaya başladı. Tüzük gereği genel başkanlık seçiminde bin 311 delegenin salt çoğunluğu aranacak. Tüm delegelerin katılması halinde 5 adaydan birinin

ilk turda 656 oy alması gerekiyor. Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak.

TERCİHİ KİMDEN YANA?

Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3’üncü tura kalacak. Bu kapsamda üçüncü olması tahmin edilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile adaylıkta en güçlü iki rakip olarak gösterilen Grup Başkanı Koray Aydın ile Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun dirsek temasına geçtiği öğrenildi. Seçimin 3’üncü tura kalması olasılığına karşı Akalın’a ‘teşkilat başkanlığı’ ya da ‘parti sözcülüğü’ teklif edilmesi bekleniyor. Akalın’ın iki aday arasında Müsavat Dervişoğlu’na daha yakın bir isim olarak gösteriliyor.



AK Parti İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye 'temas' tepkisi: Gerçekler yerine sahte açıklamalarla kamuoyu yanıltılıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 52 saattir süren aksaklığa ilişkin, "İBB'li yöneticiler yaptıkları açıklamada 'teknik arıza' olduğunu ifade etti. Oysa 'teknik arıza' işlemciye dairdir, metro hattındaki sorun teknik değil fiziki kazadır. İBB'li yöneticiler bir açıklama daha yaparak 'temas' olduğunu söyledi. Oysa temas birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum temas değil, toslamadır" dedi. Kabaktepe, "Ne yazık ki CHP'li İBB belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor." ifadelerini kullandı. Kabaktepe, 'Yakup'un keçisi damdan düştü' vakası ile karşı karşıya olduklarını söyledi.


#Siyaset
#İYİ Parti
#Müsavat Dervişoğlu
#Koray Aydın
#Tolga Akalın
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