İYİ Parti'de tur pazarlığı

Hafta sonu Meral Akşener’in bıraktığı liderlik için yarışacak adaylar delegede desteklerini artırmaya çalışırken, seçimin ilk turda sonuçlanmaması olasılığına karşı diğer turlar için pazarlığı el altından yürütüyor. Adaylar ilk turda kazanamamaları durumuna karşı B planı oluşturmaya başladı. Tüzük gereği genel başkanlık seçiminde bin 311 delegenin salt çoğunluğu aranacak. Tüm delegelerin katılması halinde 5 adaydan birinin
ilk turda 656 oy alması gerekiyor. Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak.
TERCİHİ KİMDEN YANA?
Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3’üncü tura kalacak. Bu kapsamda üçüncü olması tahmin edilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile adaylıkta en güçlü iki rakip olarak gösterilen Grup Başkanı Koray Aydın ile Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun dirsek temasına geçtiği öğrenildi. Seçimin 3’üncü tura kalması olasılığına karşı Akalın’a ‘teşkilat başkanlığı’ ya da ‘parti sözcülüğü’ teklif edilmesi bekleniyor. Akalın’ın iki aday arasında Müsavat Dervişoğlu’na daha yakın bir isim olarak gösteriliyor.