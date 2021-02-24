İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı sakinleri: Park yapılmasın bina istiyoruz

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden bir grup, bina alanının çocuk parkı yapılmasını talep etti. Topladıkları imzaları ve yazdıkları mektupları İzmir milletvekilleri ile belediye başkanlarına gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın depremi temsil eder hale geldiğini, bu alanda yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşların hatıralarının yaşatılacağı bir mekanın yapılacağını kaydetti.

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Ancak Rıza Bey Apartmanı sakini bir grup, binanın arsasına yeşil alan değil, yeni bina yapılmasını istediklerini açıkladı.

Yıkılan binanın arsasında bir araya gelen 27 apartman sakini adına basın açıklaması yapan 70 yaşındaki Ahmet Çitim, enkazdan 33 saat sonra çıktığını, 45 yıllık eşini depremde kaybettiğini anlattı.

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Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı arsasına yeni bir bina yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Çitim, "Biz evimizin yerine ev olsun istiyoruz. Elbette kayıplarımızı anmak için simge bir şey yapılmasını kabul ediyoruz. Boş olan, müsait bir yere sembolik bir şey yapılır. Burada park olsun istemiyoruz.Apartmanda bir kişi burada park istiyor. Bizim yerimize ev yapsınlar, anılarımızla yaşayalım" diye konuştu.

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"Hayatımı burada devam ettirmek istiyorum"

Depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan İnci Okan da Rıza Bey Apartmanı'nda doğup büyüdüğünü anlattı. Depremde ailesinden iki kişiyi kaybettiğini ifade eden Okan, "Onları anacak bir anıt istiyorum ama hakkım olan evimi de istiyorum. Bundan sonraki hayatımı burada devam ettirmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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Baba Bülent Okan da apartmanda 32 daire ve 4 dükkan olduğunu, bir kişi dışında 35 hak sahibinin bina yerinde park yapılması taraftarı olmadığını bildirdi.

Okan, arazinin tümünün park olmasının anlam taşımadığını savunarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştük, temel atma töreninde park istemediğimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

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Apartman sakinleri imza topladı

Enkazdan yaklaşık beş saat sonra kurtulan Fatma Okay (12) da burada arkadaşlarını kaybettiğini, yine burada yapılacak evde onların hatıralarıyla yaşamak istediğini söyledi.

Apartman sakinleri, arsalarına yeni apartman yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletmek üzere imza topladıklarını aktardı.

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