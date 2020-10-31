İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi

Tüm dünyadan İzmir için destek mesajları yağdı.

Deprem nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Sabah ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov olmak üzere 18 ülkenin dışişleri bakanları Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak destek mesajlarını iletti.

REKLAM

GÜNDEM Tüm imkanlarla yanınızdayız

Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader de Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Şili Dışişleri Bakanı Andres Allamand, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve eski Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de sosyal medya hesapları üzerinden Çavuşoğlu'na taziye ve destek mesajları gönderdi.

REKLAM

Pakistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Hırvatistan, İspanya, Slovenya, İran, Kosta Rika, Kosova, ABD (Dışişleri Sözcüsü), Belçika, İtalya, Ekvator, Almanya, Norveç, Portekiz, Kolombiya, Afganistan ve Avusturya olmak üzere 19 ülkenin dışişleri bakanlıkları da deprem nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

GÜNDEM İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

Öte yandan, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'nın Ankara Büyükelçiliği, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliği, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ve İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu olmak üzere 14 misyon ve misyon şefi de depreme ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

REKLAM

Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin devlet başkanları da taziye ve destek mesajlarını iletti.

DÜNYA İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı yağdı

OYNAT 00:46 Enkaz yığınına dönen Rıza Bey Apartmanı'nda yıkılmadan önceki son anlarda yaşananlar İzmir Bayraklı'da depremde enkaz yığınına dönen Rıza Bey Apartmanı'nda deprem esnasında yaşanan panik anları kameraya anbean böyle yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Dün saat 14.50 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremde şu ana kadar 24 vatandaş hayatını kaybederken 700'ün üzerinde vatandaş yaralandı. Enkaza dönen 17 binandan 8'in arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken 9 binada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:57 İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder