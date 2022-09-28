Gündem İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi davasında belediye görevlilerine hapis istemi
İZMİR

İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi davasında belediye görevlilerine hapis istemi

İzmir'in Seferihisar açıklarında, 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Barış Sitesi davasında, 6 belediye görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Haber Merkezi DHA
İzmir haber: Depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi davasında belediye görevlilerine hapis istemi
Depremde Barış Sitesi'nde 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde B, C ve D blokları çöken Barış Sitesi'nde 11 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Binanın sorumlularının yaşamını yitirmesi ve faillerin belirlenememesi nedeniyle dava açılamadı. Belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturma ise tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

İddianamede, o dönem Karşıyaka Belediyesi'nde imar müdürü olan K.T. (69), imar müdür yardımcısı S.B.U. (64), mimar statüsünde imar müdürü H.K. (64), imar müdürlüğünde şube şefi F.P.U. (64), inşaat mühendisi F.Z. (62) ve ruhsat düzenleyen görevli A.İ. (57) için 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı. İddianamede, bilirkişi raporlarına da yer verildi.

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Raporda, binanın statik hesabında; deprem yük hesaplarının, etriye hesaplarının, bina yer değiştirme hesaplarının 1975'te çıkarılmış 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak inşa edilmediğinin altı çizildi. Aynı raporda statik-betonarme projeyi onaylayan mercilerin ayrıca 2 Aralık 1992 tarihli inşaat ruhsatı, 26 Haziran 1999 tarihli yenileme ruhsatı ve 8 Eylül 1999 ile 1 Mart 2000 tarihli tadilat ruhsatlarını düzenleyen ve onaylayan mercilerin sorumlu tutulması gerektiğine de vurgu yapıldı. Barış Sitesi'nin B, C ve D bloklarının; projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu belirtildi.

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GÖREVİN GEREKLERİNE AYKIRI HAREKET

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, yapı ruhsatı ve eki mimari proje ile statik projeyi inceleyip kontrol eden, onay veren ve anılan yapıya ruhsat düzenleyen kamu görevlisi şüphelilerin iş ve işlemlerinin bir bütünlük arz ettiğini, adı geçen şüphelilerin 3194 sayılı 'İmar Kanunu'ndaki yasal mevzuat ile 1975 tarihli yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yüklenen görevin gereklerine aykırı hareket ettiğinin altını çizdi.
İddianamede; deprem sonucu söz konusu olayın meydana gelmesine, kamunun zarara uğramasına, kişilerin maddi ve manevi mağduriyetlerine yol açmak suretiyle şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları belirtildi. 6 tutuksuz sanık hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

91 kişiye mezar oldu: İşte İzmir'de yıkılan binaların önceki ve sonraki hali
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Bayraklı'daki Barış Sitesi'nin üç bloğu kısmen çöktü.
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Barış Sitesi deprem öncesi böyle gözüküyordu.
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Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nda 21 daire vardı.
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İzmir Depremi'nini sembol isimlerinden olan 65 saat sonra kurtarılan Elif bu apartmanda yaşıyordu.
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Doğanlar Apartmanı yıkılmadan önce böyle görünüyordu.
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Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan diğer apartman ise Emrah Apartmanı.
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32 kişiye mezar olan apartmanın yıkılmadan önceki hali.
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Rıza Bey Apartmanı, 3 dükkan 29 daireliydi. Yapının kolonlarının kesildiği ve sulak bostan arazisi üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
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Rıza Bey Apartmanı yıkılmadan önce...
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Yıkılan apartmanlardan biri olan Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalanların sayısı bilinmiyor.
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Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkaza dönmeden önceki görüntüsü.
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Altında market ve manav bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altından 4 kişi sağ olarak çıktı.
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Kısmen çöken Yılmaz Erbek Apartmanı yıkılmadan önce böyle görünüyordu.
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91 kişiye mezar oldu: İşte İzmir'de yıkılan binaların önceki ve sonraki hali
İzmir'de meydana gelen ve şiddeti 6,6 olarak açıklanan deprem sonrası birçok bina yerle bir oldu. 91 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası kusurlarıyla insanlara mezar olan binaların görüntüsü hafızalardan uzun zaman silinmeyecek. Dükkan genişletmek için kolonu kesilen mi dersiniz, zemini sulak bostan arazisi olan mı? İşte insan hayatının hiçe sayıldığı o apartmanların önceki ve sonraki hali...


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