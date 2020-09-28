Tartıştığı kişiyi bacaklarından vuran şüpheli, bekçiden kaçamadı

Yaklaşık 20 dakika kaçan M.Ü., motosikletle kendisini kovalayan bekçi tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında 1609/12 sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Ü., bilinmeyen nedenle otoparkta Ümit E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü., belinden çıkardığı tabanca ile Ümit E.'yi dizlerinden vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümit E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ümit E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA İzmir'in Bayraklı ilçesinde, M.Ü., otoparkta tartıştığı Ümit E.'yi bacaklarından vurarak yaraladı.

ŞÜPHELİ BEKÇİDEN KAÇAMADI

Öte yandan, olay sonrası M.Ü. ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika kaçan M.Ü., motosikletle kendisini kovalayan bekçi tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, suç aleti ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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