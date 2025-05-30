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İzmir ve Manisa'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

İzmir ve Manisa'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

10:5830/05/2025, Cuma
DHA
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İzmir ve Manisa'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
İzmir ve Manisa'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

İzmir ve Manisa'da, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.


Sosyal medyada DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliye yönelik İzmir ve Manisa'da dün sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından belirlenen evlere gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin işlemleri sürüyor.



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