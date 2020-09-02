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İZMİR

İzmir'de kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan giriş yapılamayacak

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri: Artık HES kodsuz girilemeyecek

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan İzmir'de valilik yeni koronavirüs tedbirleri aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda artık il genelindeki kamu kurumlarına girişlerde vatandaşlara HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorulacak. Öte yandan düğün saatlerinde de bir saatlik kısaltmaya gidildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İzmir Valiliği, gerçekleştirilen İl Hıfzıssıha Kurulu toplantısının ardından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

HES KODU SORULACAK

Karara göre İzmir’de kamu kurumları girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorulması kararlaştırıldı.

Karar sonrası çok sayıda vatandaş HES (Hayat Eve Sığar) kodu nasıl alınır?sorusunun cevabını merak ederken yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İlimizde bulunan kamu binaları girişlerinde vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E-Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir"

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DÜĞÜN SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME

Öte yandan kurul tarafından alınan kararda düğün saatlerinde de yeni düzenlemeye gidilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada "İlimizin bölgesel, mevsimsel iklim koşulları, hava sıcaklığı ve gün batımının geç olması dikkate alınarak yapılacak akşam düğün organizasyonları için belirlenmiş olan 20.00-22.30 saat aralığının aynı kararda belirlenen önlemlere uymak, gerekli tedbirlerin harfiyen yerine getirilmek koşulu ile 21.00-23.30 saatleri olarak değiştirilmesine İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

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Kozan’da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen yetkililer koronavirüs tedbiri kapsamında Tatar’ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı.
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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
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Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın evinde ölü bulunduktan sonra koronavirüs şüphesi nedeniyle vinçle çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri Covid-19 paniği yaşadı. Koronavirüs korkusu yaşayan vatandaşlar mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadı.


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