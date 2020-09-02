İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri: Artık HES kodsuz girilemeyecek

İzmir Valiliği, gerçekleştirilen İl Hıfzıssıha Kurulu toplantısının ardından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

HES KODU SORULACAK

Karara göre İzmir’de kamu kurumları girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorulması kararlaştırıldı.

Karar sonrası çok sayıda vatandaş HES (Hayat Eve Sığar) kodu nasıl alınır?sorusunun cevabını merak ederken yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimizde bulunan kamu binaları girişlerinde vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E-Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir"

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DÜĞÜN SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME

Öte yandan kurul tarafından alınan kararda düğün saatlerinde de yeni düzenlemeye gidilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada "İlimizin bölgesel, mevsimsel iklim koşulları, hava sıcaklığı ve gün batımının geç olması dikkate alınarak yapılacak akşam düğün organizasyonları için belirlenmiş olan 20.00-22.30 saat aralığının aynı kararda belirlenen önlemlere uymak, gerekli tedbirlerin harfiyen yerine getirilmek koşulu ile 21.00-23.30 saatleri olarak değiştirilmesine İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

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FOTOĞRAF 8 Kozan’da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen yetkililer koronavirüs tedbiri kapsamında Tatar’ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı. Üç gün önce öldüğü anlaşılan Tatar’ın ardından mahalle sakinlerini korona virüs paniği sardı. Mahallenin yetkililer tarafından dezenfekte edilmesine rağmen vatandaşların içi rahat etmedi. Mahalleli ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması ve çevrede oluşan dayanılmaz kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve çevredeki ev sakinleri tarafından Arslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde toplanıp çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımları ve yolları temizledi. Ebubekir Tartar’ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin korona virüs şüphesi olması üzerine cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydetti. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Mahalleyi korkutan cenaze: Kaldırımları çamaşır sularıyla yıkadılar Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın evinde ölü bulunduktan sonra koronavirüs şüphesi nedeniyle vinçle çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri Covid-19 paniği yaşadı. Koronavirüs korkusu yaşayan vatandaşlar mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadı.



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