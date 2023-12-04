İzmir’i değiştirelim

İşaret edilen isimlerin başında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geldi. Antalya’da toplanan CHP kampında alternatif olan yerlerde değişim isteyen milletvekilleri, “yeni isimler gelecekse de bu durumun ekipçilik düşüncesi ile yapılmaması gerektiğini” belirtti. Ekipçilik güdülmesi halinde bunun parti dengesinin bozulacağı uyarısında bulunuldu. Bu çerçevede sırf eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olması dolayısıyla bir kişinin değiştirilmesinin yanlış olacağı yönünde görüşler dile getirildi.