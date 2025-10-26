Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

Tuğgeneral Selami Akşit
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit yaşamını yitirdi.
Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
