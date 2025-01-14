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John Bass’ın ziyaretinin perde arkası belli oldu: YPG’ye desteği çekin

John Bass’ın ziyaretinin perde arkası belli oldu: YPG’ye desteği çekin

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’de üst düzey görüşmeler yapan ve Riyad’da da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen John Bass’tan YPG/PKK’ya silah desteğinin bırakılmasının istendiği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı John Bass ve ABD heyetinin Türkiye ziyareti sona erdi. Bass ve ABD heyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan yardımcıları Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran ile görüştü. Bass son olarak da Riyad’daki Suriye zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

“ANSIZIN GELEBİLİRİZ” MESAJI MASADAYDI

Edinilen bilgilere göre, görüşmelerde Suriye’nin geleceği ile ABD’nin terör örgütlerine verdiği silah yardımı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı verdiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajı da görüşmelerde masadaydı.

YPG/PKK’YA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ

Erdoğan’ın sözünün ardından paniğe kapılan ABD, Bass’ın Türkiye’ye gelişini duyurduğu açıklamada YPG/ PKK’ya dikkat çekerek Türkiye’nin sınır ötesi operasyonuna vurgu yapmıştı. Bass’a YPG/PKK’ya silah desteğinin son bulmasının iletildiği öğrenildi.

ŞU AN İÇİN İZLENİYOR

Türkiye’nin şu an için Suriye’deki yeni yönetimin silah bırakma çağrılarının ardından bölgeyi biraz izleyeceği, olası bir durumda harekete geçebileceği belirtildi. Bass ve ABD heyetine Türkiye’nin güney sınırlarında asla bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceği iletildi. ABD’nin ve diğer Batılı ülkelerin de Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiği ifade edildi. Bass’tan bu istekleri 20 Ocak’ta koltuğa oturacak olan yeni ABD yönetimine de iletmesi istendi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
#John Bass

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