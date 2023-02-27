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Kabaktepe'den tribünlerdeki provokasyona tepki: Bu dayanışmanın parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Süper Lig'deki Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında bazı taraftar gruplarının "hükümet istifa" sloganı atmasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi. Kabaktepe, "Asrın felaketinin yaralarını sararak, yüzyılın imarını başlatacak bu dayanışmanın parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

09:53 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, maçtan sonra yaptığı açıklamada,
"Tüm takımlar, tüm renkler, tüm formalar bizimdir, Türkiye’nindir. Ayrıştırıcı üslubu aşacak, birlikten yana olacağız. Milletçe ebedi kardeşliğimiz için tüm takım ve taraftarlarımızla beraber mücadele vereceğiz"
dedi.

Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tribünler üzerinden siyasi rant devşirme oyunlarına girişenler bilsinler ki; Yüreği vatan, millet, bayrak aşkı ile çarpan bütün renkler, takımlar, STK’lar; devleti ve milleti ile omuz omuza vermiş, tek yürek olmuş, acıyı pay etmiştir.
Asrın felaketinin yaralarını sararak, yüzyılın imarını başlatacak bu dayanışmanın parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
Tüm takımlar, tüm renkler, tüm formalar bizimdir, Türkiye’nindir. Ayrıştırıcı üslubu aşacak, birlikten yana olacağız. Milletçe ebedi kardeşliğimiz için tüm takım ve taraftarlarımızla beraber mücadele vereceğiz."


'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." dedi. Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuyla ilgili MHP'den yapılan açıklamada "Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" denildi.



#AK Parti
#Osman Nuri Kabaktepe
#istanbul
2 saat önce
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Kabaktepe'den tribünlerdeki provokasyona tepki: Bu dayanışmanın parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz
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