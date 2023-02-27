Kabaktepe'den tribünlerdeki provokasyona tepki: Bu dayanışmanın parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, maçtan sonra yaptığı açıklamada,
"Tüm takımlar, tüm renkler, tüm formalar bizimdir, Türkiye’nindir. Ayrıştırıcı üslubu aşacak, birlikten yana olacağız. Milletçe ebedi kardeşliğimiz için tüm takım ve taraftarlarımızla beraber mücadele vereceğiz"
dedi.
Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tribünler üzerinden siyasi rant devşirme oyunlarına girişenler bilsinler ki; Yüreği vatan, millet, bayrak aşkı ile çarpan bütün renkler, takımlar, STK’lar; devleti ve milleti ile omuz omuza vermiş, tek yürek olmuş, acıyı pay etmiştir.
Asrın felaketinin yaralarını sararak, yüzyılın imarını başlatacak bu dayanışmanın parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
Tüm takımlar, tüm renkler, tüm formalar bizimdir, Türkiye’nindir. Ayrıştırıcı üslubu aşacak, birlikten yana olacağız. Milletçe ebedi kardeşliğimiz için tüm takım ve taraftarlarımızla beraber mücadele vereceğiz."
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