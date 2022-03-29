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İSTANBUL

Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nden büyük rezalet: Peygamber isimlerinin yazılı olduğu formalar giydiler

Kabataş Lisesi mezunlarının kurduğu “Kabataş Erkek Liseliler Derneği”nin bir rezaleti ortaya çıktı. 3 Mayıs 2019’da 12. sınıf öğrencileri için yapılan veda yürüyüşünde “Hz. Süleyman”, “Hz. Lut”, “Hz. Yunus” gibi Kur’an’da adı geçen peygamber isimlerinin yazılı olduğu formalar giyildi. Bazı formalarda ise “Madrabaz”, “dürzü”, “puşt” gibi ifadeler yer aldı. İstanbul Valiliği’nin şikayeti üzerine 2 dernek yöneticisi hakkında dava açıldı.


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Şahin Şen Yeni Şafak
​Kabataş Erkek Liseliler Derneğinden büyük rezalet: Peygamber isimlerinin yazılı olduğu formalar giydiler
“Hz. Lut”, “Hz. Yunus” gibi Kur’an’da adı geçen peygamber isimlerinin yazılı olduğu formalarla dini değerleri alaya aldılar.

İstanbul’da Kabataş Lisesi mezunları tarafından kurulan Kabataş Erkek Liseliler Derneği’nin düzenlediği 2019’daki mezuniyet yürüyüşünde Peygamberlerle alay edildiği ortaya çıktı. 3 Mayıs 2019’daki etkinlikle ilgili İstanbul Valiliği’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

  • Dernek başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile derneğin genel sekreteri Serkan Çeçen hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi.

SKANDAL FORMALAR

  • İddianamede, okulda paralel yönetim gibi faaliyet gösteren derneğin, okul yönetiminin denetimi dışında 12’nci sınıf öğrencileri için veda yürüyüşü düzenlediği anlatıldı. Ortaköy’den Beşiktaş’a yürüyen gruptakiler, sırtlarında Hz. Süleyman, Hz. Lut, Hz. İsmail ve Hz. Yunus gibi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberlerin isimlerinin yazılı olduğu formalar giydi. Bazı formalarda da “madrabaz”, “döl”, “dürzü”, “puşt” gibi ifadeler yer aldı. Yürüyüş sırasında eski ve yeni bazı öğretmenlerle okul yöneticilerine de hakaret içeren tezahüratlar yapıldı.

İNKAR EDİP OKULU SUÇLADI

Skandal formaların dernek tarafından dağıtıldığı tespit edildi. Peygamberlerle alay edilen etkinliğe imza atan dernek başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, yürüyüşün kendi inisiyatiflerinde olmadığını iddia ederek suçu okul yönetimine attı. Yapılan araştırmada yürüyüş iznini derneğin aldığı ve organizasyonun da dernek tarafından yapıldığı belirlendi. Yürüyüş sırasında çekilen fotoğraf ve görüntülerden, kalabalığı derneğin genel sekreteri Serkan Çeçen’in elindeki megafonla yönlendirdiği tespit edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Lisedeki odadan atıldılar

  • Lise içinde Kabataş Erkek Liseliler Derneği’ne tahsis edilen oda geri alındı. Dernek yöneticileri 11 Şubat’ta tahliye ettikleri odanın duvarlarına, isimleri ile birlikte “Karanlığı ezenlerin çocukları olarak tekrar geleceğiz. Yemin olsun” yazdı.

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