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2023 yılının son Kabine Toplantısı Külliye'de yapılacak: Asgari ücret ve emekli zammı ile birlikte kritik konular görüşülecek

2023 yılının sonuna gelirken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Toplanın ana konularını terörle mücadele, asgari ücret, memur ve emekli zammının oluşturacağı belirtiliyor.

09:21 - 27/12/2023 Wednesday
Güncelleme: 09:21 - 27/12/2023 Wednesday
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Kabinenin en önemli gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sunum yapacak. Deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.


Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de müfredat değişikliği ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede
"İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği"
de ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve yeni asgari


Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele gibi başlıklar toplantının öncelikli gündeminde yer alıyor.


Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.


Terörle mücadelede son gelişmeler


Toplantının en önemi gündem maddeleri arasında terörle mücadele de yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son gelişimler değerlendirilecek.





Gazze'deki İsrail saldırıları


Toplantıda dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. İsrail'in Gazze soykırımındaki son durum, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler ve Gazze'ye yönelik Türkiye'nin yardım faaliyetleri değerlendirilecek.


İsveç'in NATO üyeliği ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlaması için atılacak adımların toplantıda ele alınması bekleniyor.



Müfredat değişikliği


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimi ile ilgili çalışmalarda da sona yaklaşıldı.


Yeni müfredat Kabineye sunulduktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Kabinede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konuda bir sunum yapması bekleniyor.


Deprem konutları


2023 yılının da değerlendirilmesi beklenen Kabine toplantısında asrın felaketi olarak nitelendiren deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye ve parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği 'kötü insanlar' ifadesine değinerek, "En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde neler yaptığını gördük." dedi. CHP'nin teröre karşı TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmamasını da eleştiren Çelik, "Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. Yaptığınız yanıştır milletten özür dilenmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı.


#Kabine
#Cumhurbaşkanlığı
#Asgari ücret
#terör
#Gazze
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